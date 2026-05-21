Banksy, "Bambina con palloncino" venduta all'asta per 18 milioni di dollari
Un collezionista statunitense anonimo si è aggiudicato "Girl With Balloon on Found Landscape, 2012" tramite un'offerta telefonica: si tratta di una delle opere più famose dello street artist
L'opera di Banksy battuta all'asta © Instagram
Uno dei dipinti più famosi dell'artista britannico Banksy, "Girl With Balloon on Found Landscape, 2012", è stato venduto per 18 milioni di dollari. L'opera rappresenta una bambina immersa in un paesaggio bucolico: il suo braccio è proteso verso un palloncino a forma di cuore in volo, unica nota di colore (il rosso) in un mondo in scala di grigi.
Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, portarsi a casa il capolavoro dello street artist senza volto sarebbe stato un collezionista statunitense anonimo, che ha raggiunto la stima massima prevista dalla casa d'aste Fair Warning tramite un'offerta telefonica. Solo altre due opere di Banksy sono state vendute all'asta per una cifra superiore ai 18 milioni di dollari.
Un'asta esclusiva
L'asta di Fair Warning si è svolta nel flagship store di Tiffany & Co. sulla Fifth Avenue a Manhattan. Data la natura esclusiva dell'asta, il numero dei presenti era relativamente basso: si parla di circa 70 persone. Banksy è un artista che non ha mai sentito il bisogno di associare il proprio volto alle opere realizzate e anche in questo caso ha evitato di presenziare di persona alla vendita. Come dichiarato al Daily Mail dallo stesso fondatore di Fair Warning, Loïc Gouzer, "Banksy è l'artista più influente del nostro tempo. Tra i suoi contemporanei è quello con le maggiori probabilità di raggiungere i 100 milioni di dollari di guadagno".
Le caratteristiche dell'opera
Il dipinto "Girl With Balloon on Found Landscape, 2012", mai mostrato al pubblico prima d'ora e proveniente da una collezione privata, appartiene alla serie dei Crude Oils, uno dei nuclei più significativi della produzione di Banksy nei primi anni Duemila. In questa fase, l'artista interveniva su paesaggi classici e riferimenti alla pittura storica, contaminandoli con elementi contemporanei come rifiuti, oggetti del consumo e simboli di degrado urbano.
L'obiettivo era una vera e propria operazione di sabotaggio visivo, capace di incrinare l'estetica tradizionale e spingere il lavoro dell'artista oltre il perimetro della street art, verso una dimensione pienamente storicizzata.
Il palloncino rosso, uno dei simboli più riconoscibili di Banksy
Al centro dell'opera c'è la stessa bambina presente in "Girl with Balloon", inserita in un paesaggio dal gusto ottocentesco e attraversato da un unico elemento cromatico: il palloncino rosso a forma di cuore. Questa immagine è diventata nel tempo uno dei simboli più riconoscibili della produzione di Banksy, fino a trasformarsi in un'icona globale.
La sua fama si è consolidata ulteriormente nel 2018, quando una versione dell'opera si è parzialmente autodistrutta durante un'asta da Sotheby's a Londra, subito dopo essere stata vinta. Il lavoro si è trasformato così in "Love Is in the Bin", che nel 2021 è stata rivenduta per 25,4 milioni di dollari, un valore di molto superiore alla stima iniziale.