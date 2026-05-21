L'asta di Fair Warning si è svolta nel flagship store di Tiffany & Co. sulla Fifth Avenue a Manhattan. Data la natura esclusiva dell'asta, il numero dei presenti era relativamente basso: si parla di circa 70 persone. Banksy è un artista che non ha mai sentito il bisogno di associare il proprio volto alle opere realizzate e anche in questo caso ha evitato di presenziare di persona alla vendita. Come dichiarato al Daily Mail dallo stesso fondatore di Fair Warning, Loïc Gouzer, "Banksy è l'artista più influente del nostro tempo. Tra i suoi contemporanei è quello con le maggiori probabilità di raggiungere i 100 milioni di dollari di guadagno".