La serata newyorkese ha regalato anche altri risultati eccezionali. Danaïde di Constantin Brancusi, scultura in bronzo del 1913, è stata venduta per 107,6 milioni di dollari, nuovo record per l'artista. Bene anche Mark Rothko, con No. 15 (Two Greens and Red Stripe) aggiudicato per 98,4 milioni, e Joan Miró, il cui Portrait de Madame K. ha raggiunto quota 53,5 milioni. Numeri che confermano come il mercato dell’arte di altissimo livello continui a muoversi su cifre straordinarie, nonostante le incertezze economiche globali.