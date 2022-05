New York, asta record da Christie's per la Marilyn di Warhol

Dopo l'apparizione al gala del Met con il vestito da sirena "Happy Birthday Mr.

President" addosso a Kim Kardashian, Marilyn Monroe torna alla ribalta a New York. Una serigrafia del suo ritratto "Shot Sage Blue Marilyn" è' stata battuta da Christie's per 195 milioni di dollari, il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte americana venduta all'asta, ma anche un record per un'opera del ventesimo secolo dopo i 179,4 milioni stabiliti nel 2015 per "Les Femmes d'Alger (Version 'O')" di Pablo Picasso.