Ed Sheeran rompe il silenzio su Gaza dopo la bufera Macklemore: "Situazione ingiustificabile"
Il cantante torna sul palco a Philadelphia dopo le polemiche che hanno travolto il Loop Tour. "Ho commesso degli errori e mi dispiace"
Ed Sheeran © IPA
Ed Sheeran torna sul palco e parla di Gaza. Dopo giorni di polemiche per l'esclusione di Macklemore dal Loop Tour, il cantante britannico, 35 anni, ha affrontato la questione in apertura del concerto al Lincoln Financial Field di Philadelphia. "Ho dovuto prendere decisioni difficili, ho commesso degli errori e ne sono davvero, davvero dispiaciuto", ha detto davanti al pubblico.
L'intervento di Philadelphia
Sheeran ha poi parlato direttamente del conflitto in Medio Oriente. Ha definito "orribile" quanto accaduto in Israele e al Nova Music Festival il 7 ottobre 2023, per poi aggiungere: "Quello che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato". Il cantante ha parlato della devastazione e delle vittime civili, in particolare dei bambini, e ha denunciato anche quella che ha definito "l'ingiustizia sistemica" in Cisgiordania.
Il video di Ed Sheeran dopo il caso Macklemore
Le parole pronunciate a Philadelphia arrivano dopo il lungo messaggio pubblicato da Ed Sheeran su Instagram il 15 settembre per spiegare la sua posizione sul caso Macklemore. Il rapper americano, 43 anni, era stato escluso dalle successive date del tour dopo aver gridato "Free Palestine" durante lo show al MetLife Stadium in New Jersey.
Nel post Ed Sheeran aveva attribuito la decisione al promoter, sostenendo che alcune venue non avrebbero accettato la presenza di Macklemore. Aveva inoltre respinto le accuse rivoltegli nei giorni precedenti: "Non sono complice. Ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante", aveva detto, spiegando che la scelta di non parlarne pubblicamente non significava disinteresse. Il cantante aveva ribadito di non aver mai voluto trasformare il proprio lavoro in una "piattaforma politica".
Sul palco di Philadelphia ha fatto però un passo ulteriore. "Nella mia carriera ho cercato di non essere un commentatore politico", ha spiegato, sottolineando di aver sempre voluto che musica e concerti parlassero di "umanità" e "unità". "Ma questa è una questione umanitaria e non posso più nascondere ciò che provo".
Le proteste fuori dallo stadio
L'esclusione di Macklemore ha avuto conseguenze anche sul resto del tour. Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe e i Beoga hanno rinunciato alle rispettive partecipazioni in solidarietà con il rapper.
La polemica è arrivata fino a Philadelphia, dove alcune decine di manifestanti pro-Palestina si sono radunate nei pressi del Lincoln Financial Field, sventolando bandiere palestinesi e scandendo "Free Palestine". La protesta si è svolta pacificamente sotto la sorveglianza della polizia.
Intanto, alla vigilia dello show, il prezzo dei biglietti più economici era sceso da 123 a 67 dollari. Un calo che, secondo TicketData, non è però necessariamente collegato alle polemiche: i prezzi dei concerti possono diminuire con l'avvicinarsi della data. A Philadelphia Ed Sheeran è comunque salito sul palco, scegliendo questa volta di dire apertamente la sua.