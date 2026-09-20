Sheeran ha poi parlato direttamente del conflitto in Medio Oriente. Ha definito "orribile" quanto accaduto in Israele e al Nova Music Festival il 7 ottobre 2023, per poi aggiungere: "Quello che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato". Il cantante ha parlato della devastazione e delle vittime civili, in particolare dei bambini, e ha denunciato anche quella che ha definito "l'ingiustizia sistemica" in Cisgiordania.