Un concerto di Ed Sheeran ha causato un terremoto in Norvegia

Non è la prima volta che i concerti di Sheeran raggiungono livelli sismici. Nell'agosto 2023, durante la sua esibizione al Lumen Field di Seattle, l'apparizione a sorpresa sul palco del rapper locale Macklemore mandò i fan in una tale frenesia da scatenare un piccolo terremoto. L'energia aumentò mentre il duo eseguiva il brano "Can't Hold Us". All'epoca, Jackie Caplan-Auerbach, professoressa di geologia alla Western Washington University, osservò: "Ed Sheeran non è il tipo di persona che associo a un comportamento folle e sfrenato da parte del pubblico. Tuttavia, portò Macklemore sul palco. Quindi ecco un artista locale che suona Can't Hold Us, un brano molto nervoso e ad alta energia, e il pubblico rispose in modo appropriato, ed è sicuramente la scossa più forte che abbiamo visto".