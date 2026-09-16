Greta Thunberg contro Ed Sheeran: "C’è una sola vittima, il popolo palestinese"

Greta Thunberg all'attacco contro Ed Sheeran dopo l'esclusione del rapper Macklemore dal tour della popstar britannica. Al centro della polemica ci sono le posizioni filo-palestinesi espresse dal rapper durante un'esibizione. L'attivista svedese è intervenuta insieme al gruppo Humanti Project con un messaggio pubblicato su Instagram e rivolto direttamente al cantante: "Ed, qui c'è una sola vittima: il popolo palestinese".
Il caso Macklemore
Secondo quanto riportato dal Times of Israel, Macklemore sarebbe stato escluso dal tour dopo aver espresso le proprie posizioni a sostegno dei palestinesi durante un'esibizione. Sheeran ha però respinto la responsabilità della scelta, sostenendo che la decisione di allontanare il rapper sia stata presa dall'organizzatore del tour e non da lui.
Le rinunce
La vicenda ha provocato conseguenze anche sulla composizione degli spettacoli. Dopo l'esclusione di Macklemore, infatti, diversi artisti di supporto hanno annunciato il ritiro dal tour. È in questo clima teso che è arrivato lapidatore l'intervento di Thunberg, che ha riportando l'attenzione sulla condizione della popolazione palestinese.