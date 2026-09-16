lo scontro

Greta Thunberg contro Ed Sheeran: "C’è una sola vittima, il popolo palestinese"

La critica dopo l'esclusione del rapper Macklemore dal tour della pop star britannica per le sue dichiarazioni pro-Gaza

16 Set 2026 - 14:52
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Greta Thunberg all'attacco contro Ed Sheeran dopo l'esclusione del rapper Macklemore dal tour della popstar britannica. Al centro della polemica ci sono le posizioni filo-palestinesi espresse dal rapper durante un'esibizione. L'attivista svedese è intervenuta insieme al gruppo Humanti Project con un messaggio pubblicato su Instagram e rivolto direttamente al cantante: "Ed, qui c'è una sola vittima: il popolo palestinese".

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Il caso Macklemore

 Secondo quanto riportato dal Times of Israel, Macklemore sarebbe stato escluso dal tour dopo aver espresso le proprie posizioni a sostegno dei palestinesi durante un'esibizione. Sheeran ha però respinto la responsabilità della scelta, sostenendo che la decisione di allontanare il rapper sia stata presa dall'organizzatore del tour e non da lui.

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Le rinunce

 La vicenda ha provocato conseguenze anche sulla composizione degli spettacoli. Dopo l'esclusione di Macklemore, infatti, diversi artisti di supporto hanno annunciato il ritiro dal tour. È in questo clima teso che è arrivato lapidatore l'intervento di Thunberg, che ha riportando l'attenzione sulla condizione della popolazione palestinese.

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