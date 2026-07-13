Beata Monalisa, la sorella di Greta Thunberg vuole conquistare l'Olimpo del pop

"Sono stata scelta per interpretare Édith Piaf e ho ricoperto quel ruolo per cinque anni, dai 12 ai 17 anni. Immaginate di cantare le sue canzoni ogni singolo giorno per cinque anni", ha ricordato in una lunga intervista con Interview Magazine. Proprio una cover di Hymne à l'amour, brano portato al successo nel 1949 dalla stessa Piaf, è stato scelto di recente come apripista del suo primo album, un lavoro a cui ha iniziato a pensare già alla tenera di tredici anni. All'interno dell'lp non ci saranno comunque solo reinterpretazioni altrui, anzi: quella dell'artista francese sarà l'unica canzone "rubata" in un disco altrimenti tutto scritto e musicato da Thunberg Jr. Stando a quanto confermato dalla stessa Bea, l'album avrebbe infatti già nove tracce, di cui sette che aspettano solo di essere ascoltate.