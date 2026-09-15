Angelina Mango soprprende tutti con il nuovo look: capelli nerissimi e maxi frangia © Instagram
Angelina Mango, 25 anni, cambia ancora look e questa volta sceglie il nero. La cantante ha mostrato sui social la nuova immagine con capelli lunghi e corvini e una frangia piena che le copre la fronte. Una trasformazione che porta ancora più avanti la svolta dark degli ultimi mesi e che Angelina ha deciso di svelare mentre festeggia anche un importante traguardo musicale insieme a Marco Mengoni, 37 anni.
Angelina Mango, dai capelli melanzana al nero corvino
Nel carosello pubblicato sui social, Angelina si mostra con il nuovo look in diversi scatti. Capelli nerissimi e lisci, grandi occhiali da sole e un outfit casual composto da una polo oversize a righe blu e verdi. In una delle foto si immortala allo specchio di un ascensore, mentre in un'altra mostra più da vicino la nuova chioma.
Non è però il primo esperimento della cantante con i capelli. Negli ultimi mesi la sua immagine è cambiata più volte. Angelina aveva già sorpreso con una tonalità melanzana, un taglio molto scalato e una frangia irregolare, accompagnati da make-up scuro e outfit oversize. Successivamente era passata a un rosso scuro tendente al mogano, abbinato a un wolf cut spettinato e a una maxi frangia.
Il nero corvino rappresenta quindi l'ultima tappa di un'evoluzione che l'ha portata progressivamente verso un'estetica più rock e grunge, lontana dalle tante trecce, raccolti e acconciature elaborate con cui si era fatta conoscere dal grande pubblico.
Il gioco di parole per festeggiare il disco d'oro con Marco Mengoni
Ma dietro al carosello c'è anche un'altra trasformazione cromatica da celebrare. "Canto d'amore", il singolo pubblicato da Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, ha conquistato il disco d'oro. E la cantante ha unito i due momenti con un gioco di parole nella didascalia: "Canto d’amore disco nero e capelli d’oro ".
Tra le immagini dedicate alla nuova chioma compaiono così anche la certificazione del brano e Marco Mengoni, fotografato sorridente e seduto su una sedia gialla a pois.
Il disco d'oro aggiunge un nuovo traguardo alla collaborazione tra Angelina e Mengoni, che avevano già unito le loro voci nel 2024 in "Uguale a me". Questa volta Angelina ha scelto di celebrare il risultato senza pose ufficiali: un carosello, il nuovo look e un gioco tra nero e oro per raccontare insieme le due novità.