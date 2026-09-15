Non è però il primo esperimento della cantante con i capelli. Negli ultimi mesi la sua immagine è cambiata più volte. Angelina aveva già sorpreso con una tonalità melanzana, un taglio molto scalato e una frangia irregolare, accompagnati da make-up scuro e outfit oversize. Successivamente era passata a un rosso scuro tendente al mogano, abbinato a un wolf cut spettinato e a una maxi frangia.