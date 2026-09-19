Il rapporto tra le due era finito sotto i riflettori quando a giugno la cantante britannica aveva cantato in "Rock Music", "The dancefloor is dead", "La pista da ballo è morta", e Madonna aveva ribattuto: "Se la pista sembra morta, forse si sta ascoltando la musica sbagliata". Charli aveva poi chiarito a Rolling Stone che era un riferimento al voler lasciarsi alle spalle "Brat". E ogni dubbio era svanito quando le due si erano sedute vicine alla sfilata di Saint Laurent, per poi ballare insieme all’afterparty. Inoltre, Charli aveva raccontato di aver trascorso con Madonna "una piccola vacanza insieme" a Parigi, durante la quale, ha raccontato, di essere rimasta affascinata dalla passione di Madonna per la musica.