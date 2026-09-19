Madonna torna con una nuova collaborazione, questa volta con Charli XCX. Si intitola "Danceteria Afterhours", una nuova versione di "Danceteria", uno dei brani del suo ultimo album "Confessions II" e uscirà giovedì 24 settembre. Il pezzo è stato anticipato da un video pubblicato su Instagram in cui le due ballano in uno studio bianco. Nel breve filmato, Madonna chiede: "Volete parlare di Madonna e Charli?", ripetendo i loro nomi e recitando un verso della canzone originale, "qui siamo tutti opere d'arte".
Album di remix in arrivo?
Un duetto che segue quello con Kylie Minogue, con cui Madonna ha cantato "Love Sensation (Afterhours Mix)". Molti fan pensano sia un indizio per un possibile album di remix di "Confessions II" in arrivo, come Charli aveva fatto con "Brat" pubblicando "Brat and it’s completely different but also still brat". La settimana scorsa Madonna aveva pubblicato un video su TikTok in cui si riprendeva a bordo di un taxi: nella didascalia si legge, "Sto pensando a Charli". Nei commenti la stessa Charli aveva risposto "Aspetta, avrei una cosa di cui vorrei parlare", facendo riferimento a "Danceteria".
Le voci sulla discussione (poi smentite)
Il rapporto tra le due era finito sotto i riflettori quando a giugno la cantante britannica aveva cantato in "Rock Music", "The dancefloor is dead", "La pista da ballo è morta", e Madonna aveva ribattuto: "Se la pista sembra morta, forse si sta ascoltando la musica sbagliata". Charli aveva poi chiarito a Rolling Stone che era un riferimento al voler lasciarsi alle spalle "Brat". E ogni dubbio era svanito quando le due si erano sedute vicine alla sfilata di Saint Laurent, per poi ballare insieme all’afterparty. Inoltre, Charli aveva raccontato di aver trascorso con Madonna "una piccola vacanza insieme" a Parigi, durante la quale, ha raccontato, di essere rimasta affascinata dalla passione di Madonna per la musica.