Madonna e Kylie Minogue si sono finalmente unite per quella che può essere descritta solo come la collaborazione che il mondo stava aspettando, e una fantasia dance diventata realtà. Dopo aver portato ai fan il Club Confessions (presentato da MISTR) di Madonna al WorldPride di Amsterdam durante il fine settimana, la collaborazione, di cui si vociferava da tempo, è finalmente confermata. Kylie ha raggiunto Madonna sul palco per un'esibizione a sorpresa, presentando in anteprima "Love Sensation (Afterhours Mix)" davanti a una folla gremita durante l'evento più atteso del festival. Prodotto da Stuart Price, il brano tanto atteso uscirà in tutto il mondo venerdì 7 agosto.