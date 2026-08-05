Ariana Grande si ferma dopo il tour: il peso del giudizio per l'aspetto fisico
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Madonna e Kylie Minogue si sono finalmente unite per quella che può essere descritta solo come la collaborazione che il mondo stava aspettando, e una fantasia dance diventata realtà. Dopo aver portato ai fan il Club Confessions (presentato da MISTR) di Madonna al WorldPride di Amsterdam durante il fine settimana, la collaborazione, di cui si vociferava da tempo, è finalmente confermata. Kylie ha raggiunto Madonna sul palco per un'esibizione a sorpresa, presentando in anteprima "Love Sensation (Afterhours Mix)" davanti a una folla gremita durante l'evento più atteso del festival. Prodotto da Stuart Price, il brano tanto atteso uscirà in tutto il mondo venerdì 7 agosto.
La collaborazione arriva sulla scia del successo di "Love Sensation", che venerdì 31 luglio ha raggiunto il primo posto nella classifica Dance Radio US, alimentando ulteriormente il successo di "Confessions II" di Madonna, uno degli album più celebrati e acclamati dalla critica quest'anno. Questo successo fa seguito a "I Feel So Free", primo assaggio della nuova musica dell'album, che in precedenza aveva raggiunto il primo posto nella stessa classifica.
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A luglio, Madonna e Kylie Minogue avevano parlato di una probabile collaborazione al Graham Norton Show, senza però anticipare nulla, proprio per preservare l'annuncio a sorpresa. Con successi dance al primo posto che abbracciano cinque decenni consecutivi e più brani in vetta alle classifiche dance di qualsiasi altro artista nella storia, Madonna continua non solo a dominare, ma anche a ridefinire e plasmare la cultura dance globale che lei stessa ha contribuito a creare.