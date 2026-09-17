Benji e Fede: "Col nuovo disco non abbiamo paura di mostrare un altro lato di noi"

Come descrivereste questo nuovo album?



Benji: Potrei dire un miliardo di cose, ma se dovessi sceglierne una sola direi che è più cantautorale. C'è una maggiore ricerca, una maggiore scelta delle parole, delle storie che vogliamo raccontare nelle canzoni. Ci siamo messi più a nudo e siamo stati un po' più crudi e diretti anche nelle produzioni: i brani non sono ultra-prodotti e super patinati, ma vogliono trasmettere la verità che c'è stata nelle sessioni di scrittura.



Fede: Ci si è dati la libertà di seguire le intuizioni perché quando si fa musica è molto importante credere in queste ultime, quelle che possono venire in vari momenti, in vari periodi, in una giornata particolare oppure quando si viaggia. Nel caso di quest'album, quest'anno, ho fatto qualche viaggio da solo e mi sono venute delle intuizioni che ho avuto il coraggio poi di seguire anche grazie a Ben e ai ragazzi con cui abbiamo lavorato. Ho creduto che quelle intuizioni che mi emozionavano potessero in qualche modo poi diventare canzoni.



A proposito di canzoni, nell'ultimo brano del disco, "Così Così", affrontate dei temi importanti come il disagio interiore, la salute mentale. Cosa rappresenta per voi questa canzone e perché è importante parlare di certi temi anche attraverso la musica?



Benji: Ogni artista ha la sua storia e la sua situazione e decide di parlare di quello che si sente. Nel nostro caso, siamo sempre stati molto aperti nel parlare di salute mentale. Non l'avevamo fatto probabilmente in maniera così esplicita nella musica e questa era l'occasione giusta. Non è un caso che abbiamo scelto di mettere "Così Così" come ultimo brano del disco: può essere anche un pugno nello stomaco sotto certi aspetti. È una canzone molto autentica e abbiamo deciso di farla perché fare musica ci permette anche di dire delle cose in maniera più delicata e sensibile rispetto ad altri mezzi. Se questo brano può far sentire comprese e in qualche modo aiutare delle persone che l'ascoltano, per noi è una grande vittoria.