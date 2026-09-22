Shakira non piange e si prende tutto: alla faccia di Piquet (e del suo Casio)

"Buonasera, Madrid! Benvenuti alla nostra residency europea!! Non riesco a credere di essere qui! Mi sembra un sogno! Tutti mi dicono: Shaki, guarda con che faccia te ne sei andata e con che faccia sei tornata, e io rispondo: Sì, sono successe così tante cose nella mia vita dall'ultima volta che sono stata qui. Vedervi tutti qui stasera mi rende felicissima, perché è la dimostrazione di quanto amore e sostegno mi avete dato in tutti questi anni. Quindi stasera vi darò tutto quello che ho". Durante lo show, Shakira, con tutina realizzata in collaborazione con Swarovski e impreziosita da 600mila cristalli, ripercorre gran parte della sua carriera: da classici come "Hips Don't Lie" e "She Wolf" fino alla chiusura con "BZRP Music Sessions, Vol. 53", l'appunto celebre dissing all’ex.