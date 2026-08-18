Ci sono momenti in cui le parole sui social non bastano: occorre fare di più. Shakira lo ha capito e, dopo aver espresso la propria vicinanza alla Colombia colpita da un violento terremoto la scorsa settimana, ha deciso di prendere un aereo e tornare nella sua terra. La popstar è arrivata a sorpresa a Quibdó, capoluogo del Chocó, la zona maggiormente interessata dal sisma di magnitudo 7.4 che ha provocato danni ingenti. Un viaggio lontano dai riflettori, almeno nelle intenzioni, diventato però l'occasione per trasformare la solidarietà in qualcosa di concreto.