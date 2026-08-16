Venezuela, Colombia e Indonesia: i terremoti stanno davvero aumentando? Cosa dice la scienza

Il Venezuela, la Colombia e poi l'Indonesia. Nel mezzo, anche i Campi Flegrei. Negli ultimi due mesi si sono verificate grandi scosse di terremoto, alcune devastanti, in giro per il mondo. Se quella sul territorio italiano ha avuto una magnitudo di 4,7, quelle fra Sud America e Asia sono state molto più disastrose (tutte comprese fra 7,4 e 7,7 di magnitudo). Così si è riacceso il dibattito legato ai sismi, perché il verificarsi di forti terremoti in aree diverse del pianeta in un intervallo di tempo relativamente breve ha fatto sorgere un dubbio: la sismicità globale sta davvero aumentando? Vediamo cosa dicono i dati, elaborati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.