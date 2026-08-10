Da Haiti al Venezuela, i terremoti più distruttivi degli ultimi decenni

La Colombia è stata colpita da una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4. Il sisma è stato registrato alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 chilometri ed è stato avvertito in numerose regioni della Colombia: Bogotá, Cali, Manizales e Armenia. Un evento per cui il presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha proclamato lo stato di emergenza. Questo violento terremoto tuttavia è solo l'ultimo della lista: da Haiti all'Indonesia, è lungo l'elenco delle scosse che hanno seminato morte e distruzione negli ultimi anni. E l'America Latina torna a essere colpita dopo le violente scosse che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Vediamo i sismi più devastanti degli ultimi decenni.