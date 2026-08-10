Terremoto in Colombia, zona altamente sismica: ecco perché

L'epicentro del terremoto del 10 agosto si trovava nella Cordigliera Occidentale, tra il fiume Cauca e l'Oceano Pacifico. Proprio in quest'area si sono verificati alcuni dei terremoti più devastanti: nel 1999, un sisma di magnitudo 6.2 colpì la città di Armenia, quasi alla stessa latitudine ma nella Cordigliera Centrale, causando ingenti danni e quasi mille vittime. Nel 1983, Popayán, nella Cordigliera Occidentale e più a sud, fu colpita da un terremoto che provocò 287 morti. Secondo il direttore del Servizio Geologico Colombiano, Julio Fierro Morales, questa del 10 agosto è stata la scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal novembre 1979. Allora fu di 7.2.