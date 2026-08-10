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© Afp | Danni a Calì
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nel dipartimento di Chocó

Colombia, terremoto di magnitudo 7.4: le prime immagini

Le autorità hanno avviato le verifiche per stabilire l'entità dei danni

10 Ago 2026 - 17:29
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