Cosa avete fatto in quei frangenti?

"Noi non potevamo più muoverci da lì e presto si creò un ingorgo di auto incredibile. Ci mettemmo sei ore a raggiungere la casa degli zii, quando di solito, con il traffico di un normale sabato sera ci avremmo impiegato una mezz'ora. L'epicentro era stato nella parte opposta della città ma anche in quel quartiere medio-basso le strade erano diventate impercorribili. Noi arrivammo ad Altamira, epicentro della scossa del 24 giugno scorso, che era passata mezzanotte. Non so poi da lì come riuscii ad avvisare i miei genitori. Ho davanti agli occhi i palazzi gemelli affianco al condominio di mio zio, in un quartiere alto. Quello più vecchio come costruzione rimase in piedi, quasi illeso, ed esisteva a tutt'oggi; quello dietro, più recente, collassò. In quella zona vivevano gli italiani che avevano fatto fortuna e in un altro palazzo lì attorno si festeggiavano i 15 anni di una ragazza, la festa della Quinceañera, come se fossero i nostri 18 anni. Lì ci furono tanti morti, anche tra italiani, ma non tutti tra di noi ci conoscevamo perché la vecchia guardia degli immigrati era divisa per gruppi regionali; solo la generazione successiva ha fatto più squadra e si è integrata".