dopo il terremoto

Apprensione nel Salernitano per una famiglia dispersa in Venezuela

Coinvolti marito, moglie e figlia di 22 anni. I nonni di lui morirono nel sisma in Irpinia nel 1980

28 Giu 2026 - 18:02
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Sono giorni di grande apprensione a Laviano, in provincia di Salerno, per la sorte di una famiglia originaria del comune dell'Alta Valle del Sele, dispersa dopo il crollo di un edificio a Caracas in seguito al violento terremoto che ha colpito il Venezuela.

Terremoto in Venezuela: dispersa una famiglia originaria del Salernitano

 Si tratta di Enzo Cuomo, 63 anni, della moglie Trini Adrian, 53 anni, e della figlia Isabella, 22 anni, residenti nella capitale venezuelana. L'unico componente della famiglia non coinvolto nel crollo l'altro figlio della coppia, rientrato in Italia circa cinque anni fa.I tre risultano tra i dispersi dopo il crollo dell'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grandes. Da quanto si apprende, al momento delle scosse la famiglia si trovava all'interno dell'abitazione.

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L'appello dell'associazione

 La notizia ha suscitato profonda apprensione nella comunità lavianese, dove vivono ancora parenti della famiglia. Anche l'associazione "Laviano nel Cuore - Storia, Emigranti e Vigilanza Civica", in un messaggio pubblicato sui social, ha espresso vicinanza ai familiari, invitando la comunità a unirsi nella preghiera e nella speranza che la famiglia possa essere ritrovata viva.

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  Preoccupazione anche a Milano dove vive il fratello di Enzo Cuomo, che sta seguendo con apprensione l'evolversi delle ricerche e ha rivolto un appello affinché le operazioni di soccorso proseguano con il massimo impegno. 

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La vicenda richiama una tragica coincidenza familiare. I nonni materni del 63enne Enzo Cuomo, morirono infatti nel terremoto dell'Irpinia del 1980, rimanendo sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.

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