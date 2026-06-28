Apprensione nel Salernitano per una famiglia dispersa in Venezuela

La notizia ha suscitato profonda apprensione nella comunità lavianese, dove vivono ancora parenti della famiglia. Anche l'associazione "Laviano nel Cuore - Storia, Emigranti e Vigilanza Civica", in un messaggio pubblicato sui social, ha espresso vicinanza ai familiari, invitando la comunità a unirsi nella preghiera e nella speranza che la famiglia possa essere ritrovata viva.