Terremoto Venezuela, lotta contro il tempo: un ragazzo di 11 anni ritrovato vivo tre giorni dopo le scosse

Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del Paese, a tre giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Lo ha annunciato la presidente ad interim del Paese, Delcy Rodriguez. "Pochi minuti fa, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a Caraballeda. In questo momento, ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela", ha scritto Rodriguez su X, allegando al suo messaggio un video del salvataggio del bambino. Tre morti, 4 feriti e 42 dispersi tra gli italo-venezuelani.