Terremoto Venezuela, espulsi dagli Usa il giorno del sisma: muoiono nel crollo di un hotel

Espulsi dagli Usa nel giorno del terremoto in Venezuela hanno trovato la morte in un hotel di La Guaira, dove attendevano il disbrigo delle pratiche burocratiche. I componenti del gruppo di venezuelani deportati dall'amministrazione Trump era atterrato da poche ore nell'aeroporto a pochi chilometri dall'epicentro del sisma. Si tratta di 147 venezuelani sbarcati da un volo proveniente da Miami nell'ormai distrutto scalo internazionale Simón Bolívar, a Maiquetía. Quindi sono stati trasferiti in un hotel della zona di La Guaira, prima che diventasse una delle zone più colpite dal sisma, dove le autorità di Caracas avevano deciso di ospitarli temporaneamente. Hotel che è totalmente crollato, si è sbriciolato come decine di altri edifici in quel maledetto mercoledì.
Salvi soltanto in 12
Dopo le procedure di arrivo il gruppo - composto da 125 uomini e 21 donne, tra cui sette ragazzi - è stato sistemato dalle autorità statali all'hotel Sanitario La Llanada, una struttura gestita dalla Fondazione Misión Hipólita, un'entità dipendente dal governo venezuelano. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti rilasciate dai parenti, solo 12 persone del gruppo di espulsi sono riuscite a uscire vive dalle macerie.
Enorme il dolore delle famiglie di chi invece è rimasto sepolto sotto le macerie, famiglie che denunciano di non aver ricevuto dalle autorità locali alcuna informazione ufficiale sul luogo in cui si trovano i corpi dei loro parenti, chiedendo l'urgente invio di squadre di soccorso sul posto. Ma finora le autorità venezuelane non hanno pubblicato un elenco con i nomi o un bilancio specifico sulle vittime di questo gruppo di deportati, e a parlare sono solo le testimonianze dei soccorritori.