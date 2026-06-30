Venezuela, 12enne estratto vivo a La Guaira cinque giorni dopo il terremoto

"In Venezuela, dopo ore di lavoro, la nostra squadra Usar Ecuy - 01, in coordinamento con la squadra della Repubblica Dominicana, è riuscita a salvare Carlos, un bambino di 12 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, a La Guaira, per cinque giorni dopo il terremoto". Lo ha riferito in una nota sul proprio profilo X una squadra di soccorso del Corpo dei vigili del fuoco del distretto metropolitano di Quito.



"Trovare segni di vita è la motivazione più grande per andare avanti. Ogni persona salvata rappresenta una famiglia che ritrova la speranza e ci dice che vale la pena continuare a cercare. Continuiamo a essere impegnati, mantenendo saldo il nostro impegno a trovare persone vive laddove altri attendono ancora una risposta. Finché ci sarà una possibilità, continueremo a cercare", prosegue ancora la nota.