Venezuela, 46enne sopravvive alle frane del 1999 e al terremoto: "Un miracolo di Dio"

Grian Serrano ha 46 anni, fa il commerciante di lavoro e nel corso della sua vita è scampato a una doppia tragedia. L'ultima qualche giorno fa, quando i terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno scosso il Venezuela. Serrano ha raccontato all'Associated Press di essersi ritrovato sotto macerie e travi d’acciaio quando la sua abitazione in un edificio di otto piani è crollata nella città di Caraballeda, a La Guaira, lo stato maggiormente colpito. Serrano ha ricordato come, nel buio totale, abbia scavato tra i detriti a mani nude prima di riuscire a salvare il figlio di 8 anni e la madre di 69 anni grazie anche all’aiuto di due passanti. "Sono sopravvissuto per miracolo di Dio", ha affermato il 46enne, che ha aggiunto di non voler più vivere a La Guaira. "Non è normale che cose così terribili accadano nello stesso posto. Sono un sopravvissuto per la seconda volta. A volte penso che, se ci fosse una terza volta, sarebbe lei a vincere la battaglia".