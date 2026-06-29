Venezuela, trovata morta la famiglia originaria del Salernitano | Machado: "Torno per stare accanto al mio popolo"

Ma il malcontento cresce. Non solo perché, secondo una Ong di opposizione, il conteggio dei morti e dei dispersi è ritenuto ben poco affidabile rispetto all'effettiva portata devastante del terremoto. Ma anche perché si verificano veri e propri scontri tra le autorità locali e i soccorritori internazionali, a cui non viene consentito l'accesso ad alcuni siti. Intanto, proprio dalle file dell'opposizione, la leader fuggitiva e premio Nobel Maria Corina Machado ha annunciato un suo imminente ritorno in patria: "È giunto il momento. È mio dovere stare accanto al mio popolo; abbiamo bisogno di stare insieme per abbracciarci, per piangere, per piangere insieme i nostri cari, ma anche per darci forza a vicenda in questo momento così difficile", ha detto la politica fuggita dal Venezuela dopo aver trionfato alle presidenziali del luglio 2024 mentre viveva in clandestinità.