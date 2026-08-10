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Napoli, nuova scossa ai Campi Flegrei: sale a oltre 2mila il numero degli sfollati

A Pozzuoli sono già stati effettuati circa 1200 interventi dei vigili del fuoco e sgomberati 198 edifici dall'inizio dell'emergenza

10 Ago 2026 - 12:26
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A Napoli un'altra scossa di terremoto è stata avvertita nella notte nella zona dei Campi Flegrei. Alle 2.27 è stato registrato un sisma di magnitudo 3 a una profondità di 4 km. Dalla scossa di terremoto del 31 luglio scorso con epicentro nella stessa area, il Comune di Pozzuoli ha effettuato lo sgombero di 831 nuclei familiari, per un totale di 2172 persone: 2060 collocati in sistemazioni autonome, mentre 112 sono ospitate in strutture alberghiere. Ulteriori 68 persone, anche non destinatari di ordinanze di sgombero, sono accolte al Palatrincone. 

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Continuano le attività di assistenza alla popolazione e di verifica strutturale, con il costante monitoraggio del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs). Nel corso della riunione del 9 agosto del Ccs, è emerso l' avanzamento nelle attività dei vigili del fuoco. I dati aggiornati evidenziavano 1200 interventi già completati, 144 in coda; 198 edifici sgomberati e 930 unità abitative complessivamente evacuate per ragioni di sicurezza.

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"La sinergia tra tutte le Istituzioni sta dimostrando la massima efficacia - ha osservato il Prefetto Michele di Bari -. Priorità assoluta resta l'incolumità dei cittadini, riducendo al minimo il disagio e restituendo risposte concrete, casa per casa, ai territori colpiti". 

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