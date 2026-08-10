A Napoli un'altra scossa di terremoto è stata avvertita nella notte nella zona dei Campi Flegrei. Alle 2.27 è stato registrato un sisma di magnitudo 3 a una profondità di 4 km. Dalla scossa di terremoto del 31 luglio scorso con epicentro nella stessa area, il Comune di Pozzuoli ha effettuato lo sgombero di 831 nuclei familiari, per un totale di 2172 persone: 2060 collocati in sistemazioni autonome, mentre 112 sono ospitate in strutture alberghiere. Ulteriori 68 persone, anche non destinatari di ordinanze di sgombero, sono accolte al Palatrincone.