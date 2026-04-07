Campi Flegrei in allerta: sciame sismico con 16 scosse

Tra le 4:32 e le 4:38 di martedì 7 aprile, l’area dei Campi Flegrei ha registrato due scosse significative di magnitudo 3.3 e 2.6. Secondo quanto comunica l’Osservatorio Vesuviano, tutti gli eventi registrati hanno avuto epicentro nel comune di Pozzuoli. Nel corso dello sciame sismico sono stati rilevati finora 16 terremoti preliminari, tre dei quali con magnitudo superiore a 1.0. L’area resta sotto stretto controllo dei tecnici, che monitorano attentamente eventuali nuove scosse.