Campi Flegrei, dopo il terremoto l'annuncio di Piantedosi: "In arrivo cento milioni di euro"

Se la montagna non va da Maometto, è Maometto che va alla montagna, dice il proverbio. E così, dopo la protesta con il corteo e il blocco della banchina principale del porto di Pozzuoli (che ha paralizzato il traffico marittimo del Golfo, con migliaia di passeggeri costretti a trasferirsi da Porto di Pozzuoli a quello di Napoli), il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è arrivato a Napoli per incontrare gli sfollati. Per tentare anche di evitare un ulteriore blocco del porto e altre manifestazioni di protesta. Il ministro Giuli, in visita ai cantieri del parco archeologico era stato contestato duramente dai cittadini della zona, che appena hanno saputo del suo arrivo, il viaggio era stato fatto a sorpresa, senza dare alcuna notizia in anticipo, lo hanno affrontato e si sono fatti ricevere.