Terremoto Campi Flegrei, prefettura: 86 interventi eseguiti e 130 in coda, sfollate 144 famiglie

Ripartenza all'insegna della cautela al porto commerciale di Pozzuoli, riaperto dopo la chiusura disposta venerdì sera dalla Capitaneria di Porto per effetto dei danni provocati dal forte terremoto che ha colpito l'area dei Campi Flegrei. Nonostante il via libera annunciato al termine delle verifiche tecniche effettuate da Regione Campania e Protezione Civile già dal pomeriggio di sabato 1° agosto, lo scalo ha ripreso regolarmente le attività, ma con un flusso di traffico decisamente inferiore rispetto a quello abituale della prima domenica di agosto. Nelle prime ore della mattinata di domenica le navi e gli aliscafi diretti ad Ischia e Procida hanno imbarcato numeri decisamente contenuti di passeggeri e un numero limitato di autovetture. Assenti le lunghe code e gli ingorghi che ieri avevano interessato il porto di Napoli, dove erano stati dirottati parte dei collegamenti soppressi per la chiusura dello scalo flegreo e dove si erano riversati mezzi pesanti ed auto originariamente destinati a partire dall'approdo flegreo. L'area portuale si presenta ordinata e senza particolari criticità: gli imbarchi si svolgono con regolarità e non si registrano tempi di attesa significativi. La riapertura del porto sta consentendo un graduale ritorno alla normalità nei collegamenti marittimi con le isole del Golfo, anche se il movimento di viaggiatori appare ancora condizionato dagli effetti del sisma e dall'incertezza vissuta nelle ultime quarantotto ore