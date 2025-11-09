Logo Tgcom24
Cronaca
la terra torna a tremare

Terremoto a Napoli, nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: oltre 20 scosse dall'alba

Il sisma più intenso, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato alle 6:11 con magnitudo 2.2 a una profondità di 2 chilometri

09 Nov 2025 - 08:43
La terra torna a tremare a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei. A partire dalle 6 di questa mattina è infatti in corso uno sciame sismico nella zona con oltre 20 scosse registrate. Il terremoto più intenso, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato avvertito alle 6:11 con magnitudo 2.2 a una profondità di 2 chilometri. La scossa è stata particolarmente percepita nella zona del territorio di Napoli. Al momento, non risultano danni a persone o cose.

