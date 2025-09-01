Logo Tgcom24
Cronaca
LA TERRA TREMA

Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4

Si tratta della scossa più forte registrata dall'inizio di una nuova sequenza sismica in corso da domenica nella zona

01 Set 2025 - 06:54
© ansa

© ansa

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 4:55 ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro vicino Pozzuoli.

Si tratta della scossa più forte registrata dall'inizio di una nuova sequenza sismica in corso da ieri nella zona, che finora conta almeno 40 eventi sismici di cui 23 nella giornata appena iniziata. Ieri sono state registrate due scosse di magnitudo 3.3, dopo le quali il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi confermando che non ci sono stati danni a persone o cose.

