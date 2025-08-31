Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
nessun danno

Campi Flegrei, due scosse di terremoto di magnitudo 3.3: avvertite anche a Napoli | Gente in strada a Pozzuoli

Il sisma sono registrato dalla Sala operativa dell'Osservatorio vesuviano dell'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato individuato a una profondità di 1 km

31 Ago 2025 - 17:42
© Ansa

© Ansa

Due scosse di terremoto, entrambe di magnitudo 3.3, sono state registrate nei Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi, 31 agosto: la prima è avvenuta alle 16.10, seguita da una replica alle 16.36. Secondo quanto rende noto l'Ingv, l'epicentro è stato particolarmente vicino alla crosta terrestre: un solo km di profondità per il primo terremoto, due chilometri per il secondo. Le scosse sono state distintamente avvertite dalla popolazione, anche nei quartieri della periferia ovest di Napoli, e diverse persone sono scese in strada a Pozzuoli. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone.

Leggi anche

Terremoto, scossa di magnitudo 3 ai Campi Flegrei

L'epicentro

 Per quanto riguarda la prima scossa, i Comuni più vicini all'epicentro sono stati Pozzuoli (a 5 chilometri), Bacoli (a 6 chilometri), Quarto (a 7 chilometri), Monte di Procida (8 chilometri), Napoli e Marano di Napoli (a 10 chilometri). Per quanto riguarda la seconda, i Comuni più vicini sono stati Pozzuoli e Bacoli (a 6 chilometri), Quarto (a 7 chilometri), Monte di Procida (a 8 chilometri), Napoli (a 9 chilometri), Marano di Napoli (a 10 chilometri).

Ti potrebbe interessare

campi flegrei
terremoto
napoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema