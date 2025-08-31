Campi Flegrei, due scosse di terremoto di magnitudo 3.3: avvertite anche a Napoli | Gente in strada a Pozzuoli

Il sisma sono registrato dalla Sala operativa dell'Osservatorio vesuviano dell'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato individuato a una profondità di 1 km
Due scosse di terremoto, entrambe di magnitudo 3.3, sono state registrate nei Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi, 31 agosto: la prima è avvenuta alle 16.10, seguita da una replica alle 16.36. Secondo quanto rende noto l'Ingv, l'epicentro è stato particolarmente vicino alla crosta terrestre: un solo km di profondità per il primo terremoto, due chilometri per il secondo. Le scosse sono state distintamente avvertite dalla popolazione, anche nei quartieri della periferia ovest di Napoli, e diverse persone sono scese in strada a Pozzuoli. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone.
Per quanto riguarda la prima scossa, i Comuni più vicini all'epicentro sono stati Pozzuoli (a 5 chilometri), Bacoli (a 6 chilometri), Quarto (a 7 chilometri), Monte di Procida (8 chilometri), Napoli e Marano di Napoli (a 10 chilometri). Per quanto riguarda la seconda, i Comuni più vicini sono stati Pozzuoli e Bacoli (a 6 chilometri), Quarto (a 7 chilometri), Monte di Procida (a 8 chilometri), Napoli (a 9 chilometri), Marano di Napoli (a 10 chilometri).
