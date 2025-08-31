Campi Flegrei, due scosse di terremoto di magnitudo 3.3: avvertite anche a Napoli | Gente in strada a Pozzuoli

Due scosse di terremoto, entrambe di magnitudo 3.3, sono state registrate nei Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi, 31 agosto: la prima è avvenuta alle 16.10, seguita da una replica alle 16.36. Secondo quanto rende noto l'Ingv, l'epicentro è stato particolarmente vicino alla crosta terrestre: un solo km di profondità per il primo terremoto, due chilometri per il secondo. Le scosse sono state distintamente avvertite dalla popolazione, anche nei quartieri della periferia ovest di Napoli, e diverse persone sono scese in strada a Pozzuoli. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone.