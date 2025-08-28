Logo Tgcom24
la terra torna a tremare

Terremoto, scossa di magnitudo 3 ai Campi Flegrei

28 Ago 2025 - 23:05
© Tgcom24

Un terremoto di magnitudo 3 è stato registrato alle 21:53 ai Campi Flegrei, a una profondità di 1,9 km. Dalle prime informazioni, la scossa non avrebbe causato danni.  

