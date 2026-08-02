Terremoto in Giappone, padre Brambillasca (Pime) a Tgcom24: "Situazione grave, ma la comunità vuole reagire"

Ora come stanno i suoi parrocchiani?

Qualcuno è rimasto ferito e ieri ho saputo che un fedele vietnamita è morto a causa delle ferite riportate. Questa notizia mi ha colpito molto. La popolazione qui è molto anziana ed è spaventata, anche se forte di spirito. Si stanno facendo coraggio, ma chiedono comunque di sentire la voce del loro parroco come rassicurazione. E io sto cercando di esserci il più possibile, per far capire che sono qui, in mezzo a loro. Come parrocchia stiamo distribuendo acqua e generi alimentari di prima necessità a chi ne ha bisogno, perché i servizi mancano ancora e i negozi sono per lo più chiusi, o comunque con risorse ridotte a causa dell’interruzione delle vie di collegamento per i rifornimenti. Mi ha colpito molto, l’altro giorno, la richiesta di una donna che insieme alla figlia ha chiesto di poter fare una doccia qui in parrocchia: il popolo giapponese è molto riservato, specialmente quando si tratta di chiedere aiuto. Ma se qualcuno di loro arriva a fare questo genere di richieste vuol dire che sta soffrendo davvero. E che la situazione è grave.