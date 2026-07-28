Terremoto in Giappone, esplosioni in centro commerciale: "Numero considerevole di vittime" | Le immagini

La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, rende noto l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato e poi revocato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto, ha dichiarato l'Autorità di regolamentazione nucleare del Paese. La compagnia elettrica locale, Kyushu Electric Power, ha affermato che i tre reattori nucleari operanti nella regione hanno continuato a funzionare normalmente.