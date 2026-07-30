Terremoto in Giappone, il bilancio sale a 28 morti

"Ho percepito il suono della terra che si squarciava" Andrew Mitchell, professore dell'Università di Kumamoto, ricorda con queste parole il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del Paese il 28 luglio. Oltre ai 28 morti accertati dal governo, si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9 mila, ospitati in centri di evacuazione. A rendere il tutto più complicato ci pensa il caldo: le temperature non scendono sotto i 35 gradi durante il giorno, ma anche la notte non porta tanto refrigerio. Intanto le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie.