Terremoto in Giappone, il bilancio sale a 28 morti

TERREMOTO GIAPPONE DRONE X SITO SRV © Da video
Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, nel sudovest del Giappone, è salito a 28 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico, citato dall'agenzia Kyodo.
"Ho percepito il suono della terra che si squarciava"
"Ho percepito il suono della terra che si squarciava" Andrew Mitchell, professore dell'Università di Kumamoto, ricorda con queste parole il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del Paese il 28 luglio. Oltre ai 28 morti accertati dal governo, si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9 mila, ospitati in centri di evacuazione. A rendere il tutto più complicato ci pensa il caldo: le temperature non scendono sotto i 35 gradi durante il giorno, ma anche la notte non porta tanto refrigerio. Intanto le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie.