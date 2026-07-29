Secondo quanto riferito dal governo sarebbero 9mila le persone che attualmente si trovavano nei centri di accoglienza dopo il sisma. Lo riferisce il Guardian. "Abbiamo ricevuto segnalazioni di sette feriti gravi e 29 feriti lievi. Inoltre, 9.186 persone hanno trovato rifugio in 506 centri di accoglienza distribuiti in cinque prefetture, tra cui Kumamoto e Fukuoka", ha dichiarato il portavoce del governo Minoru Kihara.



Ben 169 scosse in 24 ore Sono state quasi 170 le scosse avvertite dalla popolazione registrate nell'area di Kumamoto, nel sud-ovest del Giappone, dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la regione. Lo rende noto l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), secondo cui il bilancio, aggiornato alle 9 di mercoledì mattina, comprende tre scosse di livello "5 inferiore" - quinto grado della scala sismica giapponese a dieci livelli - e 11 di livello 4.

