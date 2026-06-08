Filippine, terremoto di magnitudo 7.8: almeno otto morti e oltre 200 feriti

Secondo le informazioni diffuse nelle ore successive al terremoto, la zona maggiormente colpita è stata quella di General Santos City, nel sud dell'arcipelago. Diversi edifici residenziali sono crollati e numerose strutture hanno riportato danno, complicando il lavoro delle squadre di emergenza. Il terremoto si è verificato a una profondità di circa 67 chilometri e il suo epicentro è stato localizzato vicino alla provincia di Sarangani, sempre sull'isola di Mindanao. Dopo il sisma principale è stata registrata una forte scossa di assestamento di magnitudo 6.1, che ha mantenuto alta la preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Per diverse ore i soccorritori hanno lavorato senza sosta nelle aree più colpite per individuare eventuali dispersi e assistere le persone coinvolte.