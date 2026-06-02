Terremoto al largo della Calabria, avvertito in tutto il Sud: magnitudo 6.2 | Non si segnalano danni o feriti
Il sisma si è registrato sulla costa tirrenica, nel mare davanti ad Amantea (Cosenza), a una profondità di 250 chilometri. Riunita l'Unità di Crisi della Protezione civile con le regioni meridionali, i vigili del fuoco e l'Ingv
© Ingv
Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 00:12 al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea (Cosenza). La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 chilometri di profondità, in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia). La Protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione resta in costante monitoraggio.
Gente in strada, chiamate ai vigili del fuoco
In alcune località, i cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco, soprattutto per avere informazioni.
Il monitoraggio della Protezione civile
All'una di notte si è riunita l'Unità di Crisi della Protezione civile, presieduta dal capo dipartimento Fabio Ciciliano, con tutte le regioni del Sud, i vigili del fuoco e l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Nessuna regione, viene specificato, "ha segnalato danni a persone o cose sul proprio territorio".
La sala operativa della Protezione civile della Calabria - come riferito dal dirigente Domenico Costarella - ha contattato tutti i sindaci dell'area vicina all'epicentro, come Cetrato, Lamezia Terme e Amantea. Anche in questo caso, non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose. Anche a Cosenza, il sindaco Franz Caruso ha comunicato che allo stato la situazione è tranquilla.
Scossa avvertita in tutto il Sud
Non solo in Calabria: la scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni Comuni dell'area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano. Il terremoto è stato sentito anche in Puglia, nonché in Basilicata e in Sicilia, nelle zone più vicine alla Calabria.