Terremoto al largo della Calabria, avvertito in tutto il Sud: magnitudo 6.2 | Non si segnalano danni o feriti

La sala operativa della Protezione civile della Calabria - come riferito dal dirigente Domenico Costarella - ha contattato tutti i sindaci dell'area vicina all'epicentro, come Cetrato, Lamezia Terme e Amantea. Anche in questo caso, non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose. Anche a Cosenza, il sindaco Franz Caruso ha comunicato che allo stato la situazione è tranquilla.