Egitto, la piramide di Cheope resiste ai terremoti grazie a misteriose camere
Si trovano al di sopra della sala in cui era presente il sarcofago e si ritiene abbiano una funzione nel distribuire i pesi della struttura
© Afp
Il segreto della resistenza ai terremoti della grande piramide di Cheope, a Giza, in Egitto, è attribuibile alla presenza di alcune camere enigmatiche che si trovano all'interno della struttura. Lo rende noto uno studio guidato da Asem Salama, dell'Istituto nazionale di astronomia e geofisica egiziano, pubblicato sulla rivista Scientific Reports. La ricerca si basa sulle analisi delle vibrazioni registrate da alcuni sismografi posizionati in 37 punti diversi all'interno della piramide.
Storia e struttura della piramide
Risalente a ormai 4.500 anni fa, la piramide di Cheope ha superato - senza riportare particolari danni - vari terremoti. Di questi, alcuni erano caratterizzati da magnitudo molto intensa come ad esempio quello del 1847 con un'intensità stimata a 6.8 e quello del 1992 di magnitudo 5.8. Forma e dimensione della struttura, con un baricentro molto basso, hanno giocato nella "sopravvivenza" della piramide un ruolo fondamentale nel preservarla. Ma questi elementi, da soli, non bastano a giustificarne la quasi completa apparente invulnerabilità.
Lo studio e i dati
Per capire meglio le caratteristiche interne della piramide, i ricercatori hanno posizionato dei sismografi in 37 punti della struttura. Le apparecchiature hanno permesso di analizzare come avviene la diffusione delle vibrazioni all'interno della struttura. I dati indicano che le vibrazioni dentro alla piramide si diffondono attraverso una frequenza omogenea ben distinta da quella del terreno su cui poggia, un disallineamento che impedisce il fenomeno della risonanza. In caso di sisma, quindi, il suolo e la piramide vibrano su ritmi diversi, evitando che le onde sismiche si amplifichino in modo distruttivo. Un ruolo fondamentale, in questo senso, è giocato dalle cosiddette "camere di scarico". Queste ultime, situate sopra la Camera del Re, sono una serie di enigmatici spazi vuoti che si trovano al di sopra della sala in cui era presente il sarcofago e che si ritiene abbiano una funzione nel distribuire i pesi della piramide. Secondo gli autori dello studio, è proprio la forma di questi spazi a ridurre attivamente le vibrazioni in caso di terremoto.