Egitto, la piramide di Cheope resiste ai terremoti grazie a misteriose camere

Per capire meglio le caratteristiche interne della piramide, i ricercatori hanno posizionato dei sismografi in 37 punti della struttura. Le apparecchiature hanno permesso di analizzare come avviene la diffusione delle vibrazioni all'interno della struttura. I dati indicano che le vibrazioni dentro alla piramide si diffondono attraverso una frequenza omogenea ben distinta da quella del terreno su cui poggia, un disallineamento che impedisce il fenomeno della risonanza. In caso di sisma, quindi, il suolo e la piramide vibrano su ritmi diversi, evitando che le onde sismiche si amplifichino in modo distruttivo. Un ruolo fondamentale, in questo senso, è giocato dalle cosiddette "camere di scarico". Queste ultime, situate sopra la Camera del Re, sono una serie di enigmatici spazi vuoti che si trovano al di sopra della sala in cui era presente il sarcofago e che si ritiene abbiano una funzione nel distribuire i pesi della piramide. Secondo gli autori dello studio, è proprio la forma di questi spazi a ridurre attivamente le vibrazioni in caso di terremoto.