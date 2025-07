Antico Egitto, sequenziato il Dna: ecco come si viveva ai tempi delle piramidi

Secondo i ricercatori, la contaminazione scoperta nel Dna di quest'uomo conferma le altre prove archeologiche di scambi commerciali e culturali tra l'antico Egitto e la Mesopotamia, che ha permesso grandi evoluzioni nella scrittura, nell'architettura, nell'arte, nella religione e nella tecnologia. Tanto che, per esempio, il tornio da ceramica proveniente dalla Mesopotamia apparve per la prima volta in Egitto più o meno all'epoca in cui visse l'uomo che, come stabilito dalle indagini, era proprio un vasaio.