Francesco Totti è ancora in vacanza: con Noemi Bocchi in Egitto

Al ritorno dal viaggio al Cairo, Francesco Totti si troverà a dover affrontare i primi incontri in tribunale per l’addebito della causa di divorzio (chi ha tradito per primo?). Pare scongiurata l’ipotesi che vengano chiamati a testimoniare in aula Noemi Bocchi e Cristiano Iovino. Totti e Ilary Blasi dovrebbe aver siglato un accordo segreto, una pace in vista del processo, per evitare clamore e preservare quanto più possibile la privacy per il rispetto dei figli Cristian, Chanel e Isabel.