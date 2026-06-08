a General Santos City

Terremoto Filippine, collassa un edificio di tre piani

Un intero edificio cche ospitava un ristorante della nota catena Jollibee e lo studio dell'emittente Love Radio è"collassato, venendo ridotto in macerie

08 Giu 2026 - 08:21
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