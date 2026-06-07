Grecia, terremoto di magnitudo 5.2 sull'isola di Eubea: danni a edifici, nessun ferito

Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea, in Grecia. Lo riferisce il quotidiano Kathimerini. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa, di magnitudo 4.8 sulla scala Richter, è stata registrata alle 12:58, ora locale. L'epicentro si trovava a sei chilometri a sud-ovest di Prokopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 chilometri di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre tre scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo di 5.2 sulla scala Richter. Successivamente, nella zona di Mantoudi sono state registrate tre scosse di magnitudo compresa tra 2.7 e 3.3 sulla scala Richter. Il sindaco di Mantoudi-Agia Anna, Giorgos Tsapourniotis, ha riferito che il sisma ha fatto registrare diversi danni a numerose abitazioni a Prokopi e Dafnousa, oltre che alla rete stradale a causa di frane. Non si segnalano feriti.