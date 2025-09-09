Logo Tgcom24
Grecia, terremoto di magnitudo 5.5 scuote l'isola di Eubea e Atene

09 Set 2025 - 00:21
© Ingv

© Ingv

La terra ha tremato in Grecia. Lunedì notte, un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso l'isola di Eubea, situata a circa 100 chilometri a nord-est di Atene, secondo l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro del terremoto è stato registrato sull'isola di Eubea, la seconda isola greca per grandezza dopo Creta. Quest'isola, che i greci chiamano Eubea, si trova nel Mar Egeo, di fronte all'Attica e alla Beozia. Finora le autorità greche non hanno diffuso informazioni su possibili danni o vittime.

