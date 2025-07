Terremoto in Kamchatka, (ri)spunta la profezia della Baba Vanga giapponese: aveva davvero previsto lo tsunami?

Il terremoto in Russia ha effettivamente provocato onde di tsunami che hanno interessato il Giappone (in particolare Hokkaido) e le Isole Curili. Tuttavia, nonostante il sensazionalismo ripreso da milioni di utenti in Rete, la presunta profezia di Ryo Tatsuki delineava un quadro abbastanza diverso. Innanzitutto la data: la Baba Vanga nipponica aveva predetto un disastro per il 5 luglio 2025, non per il 30. Inoltre, benché la storia sia stata ripresa di recente, la sua prima versione risale al 1999. Volendo comunque ammettere che la profezia si sia avvicinata di molto al giorno predetto, resta il fatto che la stessa Ryo Tatsuki abbia messo in guardia lettori e utenti dal riprendere in maniera acritica i contenuti delle sue opere, incentivando tutti ad "ascoltare gli esperti".