Cosa sappiamo dell’Anello di Fuoco del Pacifico e perché la Kamchatka è tra le aree più sismiche al mondo

Gli scienziati concordano nel ritenere che l'Anello di Fuoco continuerà a essere teatro di eventi sismici significativi. Il monitoraggio costante, l'uso di sensori avanzati e sistemi di allerta precoce sono fondamentali per ridurre il rischio per la popolazione. L'evento in Kamchatka è un ennesimo promemoria della potenza e imprevedibilità della Terra.