Mega terremoto nell'estremo oriente russo, ecco in quali Nazioni del Pacifico è stata diramata l'allerta tsunami

In seguito al violento terremoto di magnitudo 8.8 registrato al largo della Kamchatka, in Russia, è stata diramata un'allerta tsunami in diverse Nazioni del Pacifico. Russia, Giappone, Hawaii, Alaska e Guam sono state messe in allarme per il possibile arrivo di onde anomale. Le allerte si estendono anche ad altri Paesi del Pacifico. Dalla Micronesia alla Polinesia Francese, dalle Filippine alla Nuova Zelanda, fino alle coste di Ecuador e Cile, molte Nazioni hanno attivato sistemi di sorveglianza e preparato l’evacuazione di aree sensibili. Le autorità raccomandano di evitare le coste e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.