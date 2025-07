Mega terremoto in Russia scatena tsunami in tutto il Pacifico: i video social

Un terremoto potentissimo ha scosso la penisola di Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo. La scossa, di magnitudo 8.8, ha generato un allarme tsunami che ha fatto scattare l’evacuazione di migliaia di persone lungo la costa. Le immagini condivise sui social mostrano scene drammatiche: onde che si infrangono sulla terraferma, sirene in azione e cittadini in fuga verso le zone più alte. Guarda i video che documentano in diretta i momenti di panico e l’arrivo dell’onda.