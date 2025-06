Un manga manda in crisi il Giappone: "Il 5 luglio ci sarà una catastrofe"

Un' ipotesi fantasiosa, che non è suffragata ovviamente da alcuna prova scientifica, e che la stessa fumettista, una celebre mangaka, non ha voluto ingigantire, chiarendo subito che si tratta solo del prodotto della sua fase REM. Eppure più di qualcuno l'ha presa seriamente, suggestionato da quanto successo in passato. Non è la prima volta infatti che sulle pagine di quest'opera, "Il futuro che ho visto", si predicono catastrofi poi effettivamente avvenute. Il precedente risale a non troppi anni fa, quando il devastante terremoto e tsunami di Fukushima del 2011 finì per essere in qualche modo anticipato nel primo volume dell'opera di Tatsuki. Una semplice coincidenza che però ora fa paura ai più superstiziosi, sobillati dal tamtam creato sui social. Sono migliaia ormai i post e i video virali che anticipano l'armageddon imminente il 5 luglio, dando credito alla nuova profezia contenuta nelle vignette di questa involontaria Nostradamus in salsa nipponica e creando in tal modo un danno concreto al settore turistico giapponese.