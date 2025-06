Giappone, tolleranza zero per chi fa spoiler: può diventare reato

Andando più indietro nel tempo, nel 2023, fu colpito dalla rigidità nipponica anche Shinobu Yoshida, youtuber giapponese arrestato perché sul suo canale caricava contenuti per intrattenere il pubblico mentre giocava a Steins;Gate: My Darling’s Embrace. In questo caso a essere colpiti furono i contenuti detti “Let’s Play”, in cui gli appassionati di videogiochi si divertono a vedere uno youtuber esperto passare i livelli dei titoli del momento. Una pratica diffusa, legalmente, in tutto il mondo, ma che la CODA ha ritenuto inaccettabile. Non solo si violerebbe il diritto d’autore, ma si monetizzerebbero i video facendo spoiler sul contenuto del gioco. Inoltre, Yoshida sul suo canale aveva trattato anche di anime e manga, per esempio parlando delle serie Spy × Family e Steins;Gate. Lo youtuber fu condannato a due anni di carcere e a una multa di quasi sette mila dollari.